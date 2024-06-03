Світоліна програла четвертій ракетці світу та не зуміла вийти до 1/4 фіналу Roland Garros-2024

Еліна останньою з представниць України вибула з одиночного розряду Відкритого чемпіонату Франції.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№19 WTA) не змогла пробитися до чвертьфіналу Roland Garros-2024.

У матчі 1/8 фіналу 29-річна уродженка Одеси поступилася четвертій ракетці світу Олені Рибакіній з Казахстану.

Тенісистки провели на корті 1 годину 11 хвилин. Гра завершилася поразкою українки з рахунком 4:6, 3:6.

Упродовж поєдинку Еліна 5 разів подавала навиліт, зробила три подвійні помилки і використала 2 з 3 брейкпойнтів.

Світоліна і Рибакіна учетверте грали між собою. Тепер рахунок у їхніх очних зустрічах зрівнявся – 2:2.

Вилетівши з турніру в 1/8 фіналу, Еліна не зуміла повторити свій особистий рекорд на Roland Garros. Її найвищим досягнення на цьому мейджорі залишається участь у чвертьфіналі, куди вона доходила чотири рази (2015, 2017, 2020, 2023).

Таким чином, Світоліна останньою з українських тенісисток закінчила виступи одиночному розряді Відкритого чемпіонату Франції. Раніше у третьому колі турніру вилетіла Даяна Ястремська. Марта Костюк вибула в другому раунді, а Леся Цуренко, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева поступилися ще на старті основної сітки.

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