Світоліна програла четвертій ракетці світу та не зуміла вийти до півфіналу Wimbledon-2024

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№21 WTA) не змогла пробитися до півфіналу Wimbledon 2024 року.

У матчі 1/4 фіналу 29-річна уродженка Одеси зазнала поразки від четвертої ракетки світу Олени Рибакіної з Казахстану.

Поєдинок тривав 1 годину 2 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 6:2 на користь суперниці українки.

Це була п'ята очна зустріч тенісисток, з яких Еліна виграла дві. До цього Світоліна тріумфувала 2020 року у фіналі турніру у Страсбурзі та 2021 року в матчі за "бронзу" на Олімпіаді-2020 в Токіо. Рибакіна перемагала українку 2021 року в 1/8 фіналу змагань в Істборні та в 1/8 фіналу Roland Garros-2024.

Додамо, що Рибакіна народилася в Москві. До червня 2018 року вона представляла на турнірах Росію, після чого змінила спортивне громадянство на казахстанське.

Світоліна втретє в кар'єрі зіграла у чвертьфіналі Вімблдону. Її особистий рекорд на цьому турнірі Grand Slam – півфінали у 2019 та 2023 роках. Еліна ще жодного разу не виходила до фіналу на мейджорах.

Рибакіна є переможницею Wimbledon 2022 року та фіналісткою Australian Open-2023. У півфіналі поточного розіграшу Вімблдону вона зустрінеться з тріумфаторкою поєдинку Олена Остапенко (Латвія) – Барбора Крейчикова (Чехія).

В іншому півфінальному матчі позмагаються Донна Векич (Хорватія) та Жасмін Паоліні (Італія).

Основна сітка Wimbledon-2024 триватиме від 1 до 14 липня. Торік переможницею цього турніру Grand Slam стала чеська тенісистка Маркета Вондроушова. Саме їй Світоліна програла у півфіналі, показавши найкращий результат серед українок.

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