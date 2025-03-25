Світоліна програла другій ракетці світу та слідом за Костюк закінчила виступи на турнірі в Маямі

Обидві українські тенісистки не зуміли пробитися до чвертьфіналу престижних змагань у США.

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк не змогли вийти до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Маямі (США).

В 1/8 фіналу Світоліна (№22 WTA) зазнала поразки від другої ракетки світу польки Іги Швьонтек з рахунком 6:7, 3:6.

Матч тривав 2 години 7 хвилин. За цей час Еліна виконала три подачі навиліт і припустилася п'яти подвійних помилок.

Костюк (№29 WTA) у четвертому колі змагань поступилася американці Джессіці Пегулі (№4 WTA) – 2:6, 3:6.

Поєдинок тривав 1 годину 17 хвилин. Марта жодного разу не подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та реалізувала 1 з 4 брейкпойнтів. У другому сеті українка вела в рахунку 3:0, але потім програла 6 геймів поспіль.

Таким чином, усі українські тенісистки завершили виступи на турнірі в Маямі.

Нагадаємо, у третьому раунді цих змагань Костюк розгромила "нейтральну" росіянку Анну Блінкову, а Світоліна обіграла чешку Кароліну Мухову.

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