Світоліна програла експершій ракетці світу в стартовому матчі на турнірі в Маямі (відео)

Виступи на цих змаганнях також припинила ще одна українка Даяна Ястремська.

Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла пробитися до третього кола турніру WTA 1000 в Маямі (США).

У своєму стартовому матчі на цих змаганнях 29-річна уродженка Одеси (№17 WTA) поступилася експершій ракетці світу японці Наомі Осаці (№229 WTA).

Поєдинок тривав 1 годину 31 хвилину та завершився поразкою Еліни з рахунком 2:6, 6:7.

Зазначимо, що це була сьома в історії особиста зустріч тенісисток. Світоліна тричі перемагала Осаку, а чотири рази зазнавала поразок.

Огляд матчу Осака – Світоліна

Ще одна українська тенісистка Даяна Ястремська (№33 WTA) також завершила виступи на турнірі в Маямі. В 1/16 фіналу 23-річна уродженка Одеси програла Марії Саккарі (№9 WTA) з Греції.

Матч тривав 2 години 4 хвилини і закінчився поразкою Ястремської з рахунком 5:7, 4:6. Це була перша особиста зустріч тенісисток.

Таким чином, Україну на турнірі в Маямі залишилася представляти тільки Ангеліна Калініна, яка у третьому колі сенсаційно вибила другу ракетку світу білоруску Аріну Соболенко.

За вихід до чвертьфіналу Калініна (№36 WTA) позмагається з уродженкою Москви Юлією Путінцевою (№68 WTA), яка представляє Казахстан.

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