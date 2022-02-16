Світоліна програла лакі-лузеру та вилетіла з престижного турніру в Дубаї

Світоліна програла лакі-лузеру та вилетіла з престижного турніру в Дубаї

Еліна поступилася суперниці в двох сетах.

Найкраща тенісистка України та 15 в світововому рейтингу Еліна Світоліна припинила боротьбу на престижному турнірі WTA 500 в Дубаї.

Так, 27-річна Світоліна в рамках 2-го кола змагань зазнала поразки від швейцарської тенісистки - Джил Тайхман (№35 WTA), яка потрапила до основної сітки турніру, як лакі-лузер.

Зустріч, яка тривала годину та 41 хвилину, завершилася з рахунком 6:7, 2:6. За цей час Еліна здійснила три подачі "на виліт", припустилася шести подвійних помилок та не виграла жодного брейка.

Таким чином, Світоліна програла Тайхман у другому очному матчі поспіль. Минулого року перша ракетка України поступилася їй на старті турніру в Мадриді. До цього ці тенісистки зустрічалися між собою лише раз, і там перемогу святкувала Еліна.

Зазначимо, що українка виграла турнір у Дубаї двічі (2017 та 2018). 2019-го дійшла до півфіналу, а останні два роки поступалася у першому колі.

У першому раунді Світоліна перемогла Майяру Шериф з Єгипту (№65 WTA) - 6:2, 6:3;

з Єгипту (№65 WTA) - 6:2, 6:3; Незабаром свій матч другого кола зіграє інша українка - Даяна Ястремська. Вона зустрінеться проти другої сіяної Барбори Крейчикової (№3 WTA, Чехія). Також на цьому турнірі виступила ще одна українка - Марта Костюк. Щоправда, вона ще в першому раунді програла білорусці Аріні Соболенка - 4:6, 1:6.

Додамо, так уж склалося, що Еліна у п'ятому поєдинку поспіль поступилася тенісистці-лівші. Окрім двох фіаско у матчах з Тайхман, одеситка не змогла впоратися з чешкою Маркетою Вондроушової, німкенею Анджелік Кербер та канадкою Лейлою Фернандес. Окрім того, Світоліна вперше в кар'єрі програла лакі-лузеру. Вихід до 1/8 фіналу змагань в ОАЕ приніс Світоліній 55 рейтингових очок та дев'ять тисяч доларів призових "брудними".