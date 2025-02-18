Світоліна програла напружений матч з двома тайбрейками і вибула з турніру в Дубаї

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№24 WTA) завершила виступи на турнірі WTA 1000 у Дубаї (ОАЕ).

У матчі другого кола 30-річна уродженка Одеси зазнала поразки від Клари Таусон (№38 WTA) з Данії.

Поєдинок тривав 2 години 43 хвилини і завершився з рахунком 6:7, 6:3, 6:7.

Це була друга очна зустріч тенісисток. У першому їхньому поєдинку також перемогла Таусон.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Даяна Ястремська розгромила "нейтральну" росіянку Анастасію Потапову та вийшла до третього кола турніру в Дубаї.

Своєю чергою, перша ракетка України Марта Костюк програла чемпіонці Australian Open-2020 американці Софії Кенін і не змогла пробитися до третього кола турніру в Дубаї.

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