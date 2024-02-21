Світоліна програла першій ракетці світу та не зуміла вийти до чвертьфіналу турніру в Дубаї

Еліна не впоралася з полькою Ігою Швьонтек.

Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла вийти до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Дубаї (ОАЕ).

В 1/8 фіналу 29-річна українка (№20 WTA) зазнала поразки від першої ракетки світу польки Іги Швьонтек.

Поєдинок тривав 1 годину 25 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:4 на користь польської тенісистки.

Додамо, що це була третя особиста зустріч тенісисток. Двічі з матчів переможницею виходила Швьонтек, одного разу тріумфувала Світоліна (у чвертьфіналі Wimbledon-2023).

Зазначимо, що на старті цього турніру Світоліна перемогла іншу українку Ангеліну Калініну, а потім здобула впевнену перемогу над Татьяною Марією з Німеччини.

Нагадаємо, для Еліни це був перший турнір після Australian Open-2024, на якому вона в 1/8 фіналу зі сльозами знялася з матчу проти чешки Лінди Носкової через травму спини.

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