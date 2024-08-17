Світоліна програла Соболенко та не змогла вийти до чвертьфіналу турніру в Цинциннаті (відео)

Еліна поступилася третій ракетці світу у двосетовому поєдинку.

Українська тенісистка Еліна Світоліна не зуміла вийти до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в американському Цинциннаті.

У третьому колі 29-річна уродженка Одеси зазнала поразки від білоруски Аріни Соболенко, яка через повномасштабне російське вторгнення до України допущена до змагань лише в нейтральному статусі.

Матч тривав 1 годину 20 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:2 на користь третьої ракетки світу.

Огляд матчу Соболенко – Світоліна

Раніше повідомлялося, що перша ракетка України Марта Костюк також зупинилася в 1/8 фіналу турніру в Цинциннаті, поступившись лідерці світового рейтингу, польці Ізі Швьонтек.

Крім того, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна вибули з турніру в Цинциннаті в першому раунді, а Леся Цуренко не подолала кваліфікацію.

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