Світоліна програла третій ракетці світу та не зуміла пробитися до 1/8 фіналу US Open-2024

Еліна виграла перший сет у чинної тріумфаторки Відкритого чемпіонату США, але в підсумку вибула з турніру.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№28 WTA) не змогла вийти до 1/8 фіналу US Open-2024.

У третьому колі престижних змагань 29-річна уродженка Одеси поступилася третій ракетці світу американці Корі Гауфф, яка є чинною чемпіонкою US Open. Торік у фіналі вона здолала "нейтральну" білоруску Аріну Соболенко.

Трисетовий матч тривав 2 години 4 хвилини та завершився поразкою українки з рахунком 6:3, 3:6, 3:6.

Зазначимо, що найбільшим досягненням у кар'єрі Еліни на US Open залишається вихід до півфіналу 2019 року.

Таким чином, єдиною представницею України в одиночному розряді Відкритого чемпіонату США-2024 залишилася Марта Костюк (№19 WTA), яка просто зараз в 1/16 фіналу зустрічається з американкою Еммою Наварро (№12 WTA).

Цього року Україна в основі US Open-2024 була представлена одразу сімома тенісистками – це новий національний рекорд.

Даяна Ястремська (№34 WTA), Юлія Стародубцева (№146 WTA), Леся Цуренко (№85 WTA) та Катерина Байндль (№329 WTA) вибули в першому раунді змагань. Ангеліна Калініна (№55 WTA) у другому колі поступилася Світоліній.

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