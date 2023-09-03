Світоліна програла третій ракетці світу та завершила виступи на US Open-2023 (відео)

Українка нав'язала іменитій суперниці боротьбу, але поступилася за підсумками трьох сетів.

Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла пробитися до 1/8 фіналу US Open-2023.

У третьому колі турніру Великого шолома 28-річна уродженка Одеси програла третій ракетці світу – американці Джессіці Пегулі.

Трисетовий поєдинок тривав одну годину 52 хвилини та завершився поразкою українки з рахунком 4:6, 6:4, 2:6.

За проведений на корті час Еліна виконала 4 подачі навиліт і припустилася 4 подвійних помилок.

Огляд матчу

Додамо, що на старті US Open-2023 Світоліна впевнено обіграла німкеню Анну-Лєну Фрідзам. У другому колі українка у вольовому стилі перемогла росіянку Анастасію Павлюченкову, яка виступала у нейтральному статусі.

Світоліна – остання українська тенісистка, яка вилетіла з одиночного розряду US Open-2023. Для Еліни це був десятий виступ в основній сітці Відкритого чемпіонату США. Її особистим рекордом на цьому турнірі залишається півфінал 2019 року.

Основна сітка Відкритого чемпіонату США з тенісу триватиме до 10 вересня. Цьогоріч призовий фонд турніру становить рекордні 65 мільйонів доларів.

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