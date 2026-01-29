Світоліна програла першій ракетці світу та не зуміла вийти до фіналу Australian Open-2026

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№12 WTA) зазнала поразки від першої ракетки світу "нейтральної" білоруски Аріни Соболенко в півфіналі Australian Open-2026.

Матч завершився з рахунком 6:2, 6:3 на користь безпрапорної тенісистки.

Це була сьома очна зустріч Світоліної та Соболенко, українка виграла у білоруски лише один поєдинок.

Еліна вперше в кар’єрі зіграла в півфіналі Australian Open. Цього року вона оновила особистий рекорд на цьому турнірі Grand Slam. Раніше вона тричі зупинялася на стадії чвертьфіналу (2018, 2019, 2025).

Завдяки виходу до півфіналу Australian Open-2026 перша ракетка України від наступного тижня повернеться до топ-10 світового рейтингу.

Для Світоліної це був четвертий у кар'єрі півфінал на мейджорах. Раніше вона двічі діставалася півфіналів на Wimbledon (2019, 2023) та одного разу на US Open (2019), але ще ніколи не виходила до фіналу турнірів Grand Slam.

У фіналі Соболенко зіграє з тріумфаторкою іншого півфіналу, в якому позмагаються представниця Казахстану Олена Рибакіна (№5 WTA) та американка Джессіка Пегула (№6 WTA).

Додамо, що в основній сітці Australian Open-2026 було шість українок. Крім Світоліної, нашу країну представляли Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна, але жодна з них не зуміла подолати стартове коло.

Нагадаємо, в січні 2026 року Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.