ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
20
Час на прочитання
1 хв

Світоліна програла першій ракетці світу та не зуміла вийти до фіналу Australian Open-2026

Еліні не вдалося пробитися до першого в кар'єрі фіналу турніру Grand Slam.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№12 WTA) зазнала поразки від першої ракетки світу "нейтральної" білоруски Аріни Соболенко в півфіналі Australian Open-2026.

Матч завершився з рахунком 6:2, 6:3 на користь безпрапорної тенісистки.

Це була сьома очна зустріч Світоліної та Соболенко, українка виграла у білоруски лише один поєдинок.

Еліна вперше в кар’єрі зіграла в півфіналі Australian Open. Цього року вона оновила особистий рекорд на цьому турнірі Grand Slam. Раніше вона тричі зупинялася на стадії чвертьфіналу (2018, 2019, 2025).

Завдяки виходу до півфіналу Australian Open-2026 перша ракетка України від наступного тижня повернеться до топ-10 світового рейтингу.

Для Світоліної це був четвертий у кар'єрі півфінал на мейджорах. Раніше вона двічі діставалася півфіналів на Wimbledon (2019, 2023) та одного разу на US Open (2019), але ще ніколи не виходила до фіналу турнірів Grand Slam.

У фіналі Соболенко зіграє з тріумфаторкою іншого півфіналу, в якому позмагаються представниця Казахстану Олена Рибакіна (№5 WTA) та американка Джессіка Пегула (№6 WTA).

Додамо, що в основній сітці Australian Open-2026 було шість українок. Крім Світоліної, нашу країну представляли Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна, але жодна з них не зуміла подолати стартове коло.

Нагадаємо, в січні 2026 року Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.

Дата публікації
Кількість переглядів
20
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie