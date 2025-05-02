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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
204
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Світоліна програла першій ракетці світу та не зуміла вийти до фіналу турніру в Мадриді

Еліна перервала свою серію з одинадцяти перемог поспіль.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№17 WTA) не змогла вийти до фіналу турніру WTA 1000 в Мадриді.

У півфіналі 30-річна українка поступилася першій ракетці світу "нейтральній" білорусці Аріні Соболенко – 3:6, 5:7.

Матч тривав 1 годину і 33 хвилини. Світоліна 4 рази подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки і використала 2 з 7 брейкпойнтів.

Це була шоста очна зустріч суперниць. Еліна уп'яте зазнала поразки від Соболенко.

Світоліна вперше в кар'єрі зіграла у півфіналі турніру в Мадриді. Досі вона ніколи не заходила на цих змаганнях далі другого раунду.

До матчі проти лідерки світового рейтингу Еліна на турнірі в Мадриді пройшла британку Сонай Картал, Олену Рибакіну з Казахстану, Марію Саккарі з Греції та японку Моюку Учідзіму.

Поразкою від Соболенко перервалася переможна серія Світоліної, яка складала 11 матчів. До чотирьох виграних поєдинків у Мадриді вона здобула дві перемоги за збірну України у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг, а потім здобула трофей на турнірі WTA 250 у французькому Руані, обігравши там п'ятьох суперниць.

Таким чином, Світоліна зупинилася за крок від повторення особистого рекорду за кількістю виграних матчів поспіль. Найбільш тривалою для українки залишається серія з 12 перемог, яку вона встановила у липні-серпні 2013 року.

Зазначимо, що у чвертьфіналі змагань в іспанській столиці Соболенко вибила українку Марту Костюк.

У фіналі Аріна позмагається з четвертою ракеткою планети американкою Корі Гауфф, яка в півфіналі розгромила польку Ігу Швьонтек (6:1, 6:1).

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Дата публікації
Кількість переглядів
204
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