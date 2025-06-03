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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Світоліна програла Швьонтек і не зуміла вийти до півфіналу Roland Garros-2025

Еліна уп'яте в кар'єрі зупинилася у чвертьфіналі французького мейджора.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№14 WTA) не змогла пробитися до півфіналу Roland Garros-2025.

У чвертьфіналі 30-річна уродженка Одеси поступилася експершій ракетці світу польці Ізі Швьонтек (№5 WTA).

Матч тривав 1 годину 43 хвилини і завершився поразкою українки з рахунком 1:6, 5:7.

За проведений на корті час Світоліна жодного разу не подала навиліт, зробила одну подвійну помилку та реалізувала 1 з 4 брейкпойнтів. На її рахунку 12 віннерів та 28 невимушених помилок.

Це була п'ята зустріч між Еліною та Ігою. Українці лише одного разу вдалося перемогти польку – у чвертьфіналі Wimbledon-2023.

Світоліна уп'яте в кар'єрі дійшла до 1/4 фіналу Roland Garros. Чотири попередні її спроби вийти до півфіналу на цьому турнірі Grand Slam також були невдалими (2015, 2017, 2020, 2023).

Еліна – остання українка, яка вибула з Roland Garros-2025. Крім неї, в основній сітці турніру виступали Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева та Анастасія Соболєва.

У півфіналі Швьонтек позмагається з першою ракеткою світу "нейтральною" білорускою Аріною Соболенко, яка у чвертьфіналі обіграла китаянку Чжен Ціньвень (№7 WTA) – 7:6, 6:3.

Швьонтек є чинною чемпіонкою турніру. Торік вона утретє поспіль перемогла на Відкритому чемпіонаті Франції. Польська тенісистка виграла чотири з п'яти останніх Roland Garros.

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Раніше повідомлялося, що Світоліну номінували на престижну нагороду після виходу збірної України до фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг.

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