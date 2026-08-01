Світоліна програла у чвертьфіналі турніру WTA у Вашингтоні

Еліна Світоліна / © Associated Press

Реклама

Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA №10) не зуміла вийти до півфіналу на турнірі WTA 500 у Вашингтоні (США).

31-річна уродженка Одеси у чвертьфіналі програла філіппінці Александрі Еалі (WTA №28). Матч тривав 1 годину 33 хвилини та завершився поразкою Еліни з рахунком 3:6, 4:6.

Реклама

Зазначимо, що Світоліна отримала другий номер посіву на турнірі у Вашингтоні. Перше коло українка пропускала, а в другому перемогла ексросіянку Поліну Кудерметову, яка зараз представляє Узбекистан.

Реклама

Для Еліни це був перший турнірі від Вімблдону-2026, де вона сенсаційно вибула вже в першому раунді, програвши іншій українці Дар'ї Снігур.

Раніше повідомлялося, що збірна України з тенісу назвала склад на фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг.

Новини партнерів