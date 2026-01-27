Світоліна прокоментувала історичний вихід до півфіналу Australian Open

Еліна Світоліна / © Associated Press

Реклама

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№12 WTA) прокоментувала перемогу над американкою Корі Гауфф (№3 WTA) в 1/4 фіналу Australian Open-2026.

У чвертьфіналі 31-річна українка менш ніж за годину розгромила 21-річну третю ракетку світу (6:1, 6:2).

Завдяки виходу до півфіналу Еліна також реалізувала одну з цілей, які ставила перед собою після народження дитини – повернутися до топ-10 світового рейтингу.

Реклама

"Непогано. Я б сказала – так, я дуже-дуже задоволена тим, як складається турнір. І, звісно, моєю мрією завжди було повернутися після декретної перерви. Моєю мрією й метою завжди було знову увійти до топ-10.

На жаль, минулого року цього не сталося. Ви знаєте, я зупинилася після вересня. А потім, коли ми тренувалися в міжсезоння, я сказала своєму тренеру, що все ще хочу повернутися до топ-10. Це і було моєю метою на цей рік.

Це означає для мене все. Я намагаюся підштовхувати себе, намагаюся давати собі мотивацію рухатися далі. Я дуже задоволена своєю грою на цьому турнірі в Австралії. Загалом це була хороша поїздка для мене, і я дуже щаслива вийти до наступного раунду – до півфіналу", – сказала Світоліна.

Світоліна оновила особистий рекорд на Australian Open, вперше в кар'єрі пробившись до півфіналу на цьому турнірі Grand Slam. Раніше вона тричі зупинялася на стадії чвертьфіналу (2018, 2019, 2025). Торік в 1/4 фіналу Еліна зазнала поразки від майбутньої переможниці мейджора американки Медісон Кіз.

Реклама

Загалом Світоліна вчетверте в кар'єрі вийшла до півфіналу турніру Grand Slam. Раніше вона двічі діставалася півфіналів на Wimbledon (2019, 2023) та одного разу на US Open (2019), але ще ніколи не була у фіналі змагань Grand Slam.

У півфіналі Світоліна побореться з першою ракеткою планети "нейтральною" білорускою Аріною Соболенко, яка у чвертьфіналі перемогла американку Іву Йович (№27 WTA) з рахунком 6:3, 6:0. Цей матч відбудеться в четвер, 29 січня.

Світоліна – єдина українська тенісистка, яка продовжує виступати в одиночному розряді нинішнього Відкритого чемпіонату Австралії. Загалом в основній сітці турніру було шість українок, але Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна не зуміли подолати стартове коло.

Нагадаємо, в січні 2026 року Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.