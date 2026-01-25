Світоліна прокоментувала перемогу над росіянкою та вихід до чвертьфіналу Australian Open-2026

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№12 WTA) прокоментувала перемогу над нейтральною тенісисткою з російським паспортом Міррою Андрєєвою (№7 WTA) в 1/8 фіналу Australian Open-2026.

"Я дуже-дуже задоволена сьогоднішнім виступом. Мені довелося по-справжньому боротися й битися до останнього розіграшу. Матч був надзвичайно нервовим, і я дуже рада, як змогла себе втримати та впоратися з тиском.

Я очікувала важкої битви й великої кількості затяжних розіграшів. Я намагалася дуже добре працювати ногами, бути максимально зосередженою та знаходити маленькі прогалини в її грі й намагатися їх використовувати", – сказала Світоліна.

Зазначимо, що Еліна вибила другу поспіль росіянку з Australian Open-2026. У третьому колі вона здолала "нейтральну" Діану Шнайдер з РФ. Перед цим Світоліна також перемогла іспанку Крістіну Букшу та обіграла польку Лінду Клімовічову.

Світоліна повторила особистий рекорд на Australian Open, учетверте в кар'єрі вийшовши до чвертьфіналу на цьому турнірі Grand Slam (2018, 2019, 2025, 2026). Торік вона зупинилася в 1/4 фіналу після поразки від майбутньої переможниці мейджора американки Медісон Кіз.

Загалом Еліна учотирнадцяте в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу на рівні Grand Slam.

У чвертьфіналі Australian Open-2026 перша ракетка України позмагається з третьою ракеткою світу американкою Корі Гауфф, яка в 1/8 фіналу обіграла чешку Кароліну Мухову (№19 WTA) – 6:1, 3:6, 6:3.

Світоліна – єдина українська тенісистка, яка продовжує виступати в одиночному розряді нинішнього Відкритого чемпіонату Австралії. Загалом в основній сітці турніру було шість українок, але Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна не зуміли подолати стартове коло.

Нагадаємо, в січні 2026 року Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.