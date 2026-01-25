ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
425
Час на прочитання
2 хв

Світоліна прокоментувала перемогу над росіянкою та вихід до чвертьфіналу Australian Open-2026

Еліна повторила особистий рекорд на Відкритому чемпіонаті Австралії.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№12 WTA) прокоментувала перемогу над нейтральною тенісисткою з російським паспортом Міррою Андрєєвою (№7 WTA) в 1/8 фіналу Australian Open-2026.

"Я дуже-дуже задоволена сьогоднішнім виступом. Мені довелося по-справжньому боротися й битися до останнього розіграшу. Матч був надзвичайно нервовим, і я дуже рада, як змогла себе втримати та впоратися з тиском.

Я очікувала важкої битви й великої кількості затяжних розіграшів. Я намагалася дуже добре працювати ногами, бути максимально зосередженою та знаходити маленькі прогалини в її грі й намагатися їх використовувати", – сказала Світоліна.

Зазначимо, що Еліна вибила другу поспіль росіянку з Australian Open-2026. У третьому колі вона здолала "нейтральну" Діану Шнайдер з РФ. Перед цим Світоліна також перемогла іспанку Крістіну Букшу та обіграла польку Лінду Клімовічову.

Світоліна повторила особистий рекорд на Australian Open, учетверте в кар'єрі вийшовши до чвертьфіналу на цьому турнірі Grand Slam (2018, 2019, 2025, 2026). Торік вона зупинилася в 1/4 фіналу після поразки від майбутньої переможниці мейджора американки Медісон Кіз.

Загалом Еліна учотирнадцяте в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу на рівні Grand Slam.

У чвертьфіналі Australian Open-2026 перша ракетка України позмагається з третьою ракеткою світу американкою Корі Гауфф, яка в 1/8 фіналу обіграла чешку Кароліну Мухову (№19 WTA) – 6:1, 3:6, 6:3.

Світоліна – єдина українська тенісистка, яка продовжує виступати в одиночному розряді нинішнього Відкритого чемпіонату Австралії. Загалом в основній сітці турніру було шість українок, але Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна не зуміли подолати стартове коло.

Нагадаємо, в січні 2026 року Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.

Дата публікації
Кількість переглядів
425
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie