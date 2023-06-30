Світоліна проти Вільямс: українські тенісистки дізналися суперниць на старті Wimbledon-2023

Українські тенісистки дізналися своїх суперниць у першому колі основної сітки Wimbledon-2023.

Головна зірка українського тенісу Еліна Світоліна (№75 WTA) зіграє з експершою ракеткою світу, 43-річною американкою Вінус Вільямс (№554 WTA).

Перша ракетка України Ангеліна Калініна (№26 WTA) зустрінеться з іспанкою Джессікою Боусас Манейро (№167 WTA), яка пройшла кваліфікацію.

Суперницею Марти Костюк (№35 WTA) стане восьма ракетка світу Марія Саккарі з Греції.

Леся Цуренко (№56 WTA) позмагається з американкою Клер Лю (№95 WTA).

Катерина Байндль (№86 WTA) зійдеться з Лейлою Фернандес (№96 WTA) з Канади.

Додамо, що ще три українки не зуміли подолати кваліфікацію Wimbledon-2023. Дар'я Снігур та Катаріна Завацька вибули на старті відбору, а Даяна Ястремська вилетіла у фіналі кваліфікації від представниці Швейцарії Селін Наеф – 2:6, 6:3, 4:6.

Основна сітка Wimbledon-2023 відбудеться від 3 до 16 липня.

Нагадаємо, цього року росіян і білорусів допустили до Wimbledon у нейтральному статусі за умови виконання ними низки правил. Тенісисти з РФ та Білорусі, а також їхні команди повинні підписати "декларацію про нейтралітет". Також на турнір не допустять гравців, які отримують фінансування від країн-агресорок.

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