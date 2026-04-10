Світоліна принесла Україні другу перемогу над Польщею в кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг

Еліна розгромила Катаржину Каву, віддавши суперниці лише три гейми.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Facebook Федерації тенісу України

Збірна України здобула другу перемогу в протистоянні з Польщею у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

Еліна Світоліна розгромила Катаржину Каву. Поєдинок завершився з рахунком 6:2, 6:1.

Таким чином, рахунок у матчевій зустрічі між збірними України та Польщі став 2:0 на користь "синьо-жовтих".

Раніше Марта Костюк вивела Україну вперед у протистоянні з Польщею, впевнено обігравши Магду Лінетт з рахунком 6:4, 6:0.

Для виходу до фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг потрібно здобути перемогу щонайменше в трьох з п'яти матчів. Тож збірній України буде достатньо виграти ще один поєдинок.

Другий день зустрічі Україна — Польща, 11 квітня, розпочнеться парним матчем, у якому український дует Людмили та Надії Кіченок протистоятиме польському тандему Мая Хвалінська та Катаржина Кава.

Також заплановано ще два одиночні поєдинки: Світоліна зіграє проти Лінетт, а Костюк позмагається з Кавою.

Нагадаємо, торік збірна України дійшла до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг, де програла майбутнім чемпіонкам — італійкам.

