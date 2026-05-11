Проспорт
41
1 хв

Світоліна рішуче засудила рекомендації МОК щодо зняття санкцій з Білорусі у спорті

Еліна висловила незгоду з останніми рекомендаціями МОК стосовно зняття обмежень з білоруських спортсменів.

Максим Приходько
Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна рішуче засудила рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) зняти з Білорусі всі санкції у спорті.

"Ракети все ще летять до України. Ці дві країни все ще вважаються агресорами. Для нас дуже сумно і дуже боляче бачити, що це навіть розглядається, що про це говорять", — наводить слова Еліни видання Reuters.

7 травня МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям зняти усі санкції з Білорусі. Організація виступила за повне відновлення прав білоруських атлетів, що передбачає їхнє повернення до змагань під національною символікою та можливість проведення міжнародних змагань на території країни.

Рішення, яке ухвалив МОК, є рекомендацією, але не обов'язком. Тобто всі міжнародні федерації й надалі самі визначатимуть статус білоруських спортсменів на своїх турнірах.

Незважаючи на останні рекомендації МОК, Міжнародна федерація тенісу (ITF) уже повідомила, що не скасовуватиме санкції проти білоруських атлетів. Як і раніше, їм буде заборонено грати під власним прапором.

Від початку повномасштабного російського вторгнення до України тенісисти з країн-агресорок допущені до турнірів лише в нейтральному статусі, без національних прапорів та гімнів.

Раніше повідомлялося, що Світоліна розгромною перемогою вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA в Римі.

