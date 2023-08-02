Світоліна розбила росіянку та вийшла до чвертьфіналу турніру у Вашингтоні

Перша ракетка України Еліна Світоліна розгромила росіянку Дар'ю Касаткіну в другому колі турніру WTA 500 у Вашингтоні.

28-річна уродженка Одеси (№27 WTA) за два сети розібралася з тенісисткою з країни-терористки (№11 WTA), яка виступала в нейтральному статусі.

Матч тривав одну годину 37 хвилин і завершився перемогою українки з рахунком 6:2, 6:2.

Упродовж зустрічі Світоліна один раз подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та використала 4/9 брейкпойнтів.

A strong showing from @ElinaSvitolina



She's through to the quarterfinals with a 6-2, 6-2 win over Kasatkina.#MubadalaCitiOpen pic.twitter.com/JxwB93VYfF — wta (@WTA) August 2, 2023

Еліна та Дар'я грали між собою увосьме в кар'єрі. Усі вісім поєдинків, зокрема матч 1/8 фіналу Roland Garros-2023, виграла представниця України.

Додамо, що Касаткіна раніше публічно засудила збройну агресію РФ проти України.

Зазначимо, що в матчі першого кола змагань у Вашингтоні Світоліна вибила експершу ракетку світу з Білорусі Вікторію Азаренко.

У чвертьфіналі Еліна зустрінеться з переможницею матчу між американками Джессікою Пегулою та Пейтон Стернс.

Нагадаємо, на турнірі у Вашингтоні також продовжує боротьбу ще одна українка – Марта Костюк. В 1/8 фіналу вона зіграє проти француженки Каролін Гарсії.

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