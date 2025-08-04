Світоліна розбила сьому ракетку світу та вийшла до чвертьфіналу турніру в Монреалі

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Українська тенісистка Еліна Світоліна (№13 WTA) вийшла до чвертьфіналу на турнірі WTA 1000 в канадському Монреалі.

У матчі 1/8 фіналу 30-річна уродженка Одеси розгромила сьому ракетку світу, фіналістку Wimbledon-2025 американку Аманду Анісімову – 6:4, 6:1.

Поєдинок тривав 1 годину і 27 хвилин. Світоліна 4 рази подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки і використала 4 з 7 брейкпойнтів.

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У чвертьфіналі Світоліна зіграє проти японки Наомі Осаки (№49 WTA), яка в 1/8 фіналу розбила латвійську тенісистку Анастасію Севастову (№386 WTA) – 6:1, 6:0.

Зазначимо, що в 1/4 фіналу Україну також представлятиме Марта Костюк (№28 WTA). За вихід до півфіналу вона позмагається з представницею Казахстану Оленою Рибакіною (№12 WTA), яка в 1/8 фіналу вибила ще одну українку Даяну Ястремську (№35 WTA).