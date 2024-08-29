Світоліна розгромила Калініну в українському дербі на US Open-2024 (відео)

Еліна віддала Ангеліні лише три гейми.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№28 WTA) вийшла до третього кола US Open-2024.

У другому раунді змагань 29-річна уродженка Одеси здобула розгромну перемогу над своєю співвітчизницею Ангеліною Калініною (№55 WTA) – 6:1, 6:2. Матч тривав 1 годину 19 хвилин.

Огляд матчу Світоліна – Калініна

Це була третя очна зустріч тенісисток. Усі три поєдинки виграла Світоліна, не програвши Калініній жодного сета.

В 1/16 фіналу Світоліна зіграє проти третьої ракетки світу американки Корі Гауфф, яка є чинною чемпіонкою US Open. Торік у фіналі вона здолала "нейтральну" білоруску Аріну Соболенко.

Раніше до третього кола Відкритого чемпіонату США-2024 також вийшла перша ракетка України Марта Костюк (№19 WTA).

Даяна Ястремська (№34 WTA), Юлія Стародубцева (№146 WTA), Леся Цуренко (№85 WTA) та Катерина Байндль (№329 WTA) вибули в першому раунді змагань.

Нагадаємо, цього року Україна в основі US Open-2024 була представлена одразу сімома тенісистками – це новий національний рекорд.

Читайте також:

Світоліна пояснила, чому не потиснула руку ексросіянці Аванесян, яка змінила громадянство

Слідом за Світоліною: ще дві українські тенісистки подолали стартове коло US Open-2024

Незважаючи на травму: Світоліна здобула вольову перемогу на старті US Open-2024