Світоліна розгромила росіянку на старті престижного турніру в Дубаї

Еліна легко розібралася з "нейтральною" суперницею з держави-агресорки.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№22 WTA) вдало розпочала виступи на турнірі WTA 1000 у Дубаї (ОАЕ).
У першому колі 30-річна уродженка Одеси розгромила росіянку Анну Калінську (№18 WTA), яка через загарбницьку війну РФ проти України допущена до змагань лише в нейтральному статусі.
Матч тривав 1 годину 7 хвилин і завершився перемогою українки з рахунком 6:1, 6:2.
Це була друга очна зустріч тенісисток. Попередній їхній поєдинок – на турнірі у Римі 2024 року – також виграла Світоліна.
У другому колі Еліна зустрінеться з переможницню матчу між Ребеккою Шрамковою (Словаччина) та Кларою Таусон (Данія).
Додамо, що раніше до другого раунду турніру в Дубаї також пробилася українка Даяна Ястремська, обігравши польку Магду Лінетт з рахунком 6:3, 7:5. Суперницею Ястремської у другому колі стане переможниця протистояння між бразилійкою Беатріс Хаддад-Маєю та "нейтральною" росіянкою Анастасією Потаповою.
Крім Світоліної та Ястремської, на турнірі в Дубаї виступлять ще дві українки – Ангеліна Калініна та Марта Костюк, які свої стартові матчі проведуть у понеділок, 17 лютого. Калініна зіграє з "нейтральною" білорускою Вікторією Азаренко, а Костюк позмагається з чешкою Катержиною Сіняковою.
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