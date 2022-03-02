Світоліна розгромила росіянку, яку позбавили права представляти країну-окупанта

Українська тенісистка вирішила бойкотувати матчі проти спортсменок із РФ та Білорусі.

Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула розгромну перемогу над росіянкою Анастасією Потаповою на турнірі WTA в мексиканському Монтерреї.

Уродженка Одеси показала свою стійку патріотичну позицію та відмовилася грати проти тенісисток і Російської Федерації та Білорусі через військове вторгнення на територію України.

Українка поставила умову, що вийде на один корт з Потаповою лише якщо вона змагатиметься в нейтральному статусі без російського гімну, прапора та національних символів країни-окупанта.

Після рішення WTA Потапова грала без прапора РФ. Світоліна ж вийшла на корт у синьо-жовтій формі та завдала росіянці нищівної поразки - 6:2, 6:1.

Раніше повідомлялося, що Андрій Шевченко перед матчем "Мілан" - "Інтер" звернувся до італійців із закликом допомогти зупинити війну в Україні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.

Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;

гелікоптерів – 29 од;

танків ‒ 198;

ББМ ‒ 846;

артилерійських систем – 77;

засоби ППО - 7;

РСЗВ - 24;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катери – 2 одиниці;

автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: