Світоліна розгромила суперницю та вийшла до третього кола Australian Open-2024

У другому раунді австралійського мейджора Еліна Світоліна без проблем обіграла болгарку Вікторію Томову.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№23 WTA) вийшла до третього кола Australian Open-2024.

В матчі другого раунду основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії уродженка Одеси здобула розгромну перемогу над болгаркою Вікторією Томовою (№70 WTA).

Матч тривав 1 годину 5 хвилин і завершився тріумфом Еліни з рахунком 6:1, 6:3. Протягом поєдинку Світоліна виконала одну подачу навиліт і припустилася однієї подвійної помилки.

Додамо, що Світоліна і Томова зустрічалися на корті втретє. Представниця України веде в особистих зустрічах з рахунком 3:0.

Еліна удев'яте в кар'єрі зіграє у третьому колі Australian Open. Їй найкращий результат на цьому турнірі Grand Slam – чвертьфінал 2018 та 2019 року.

У наступному раунді австралійського мейджора Світоліна зіграє проти переможниці матчу між чешкою Катериноою Синяковою (№49 WTA) та швейцаркою Вікторією Голубич (№85 WTA).

Раніше в 1/16 фіналу Australian Open-2024 пробилися Леся Цуренко і Марта Костюк. Також до третього кола може вийти Даяна Ястремська – в 1/32 фіналу вона позмагається проти росіянки Варвари Грачової, яка виступає під прапором Франції.

Основна сітка Australian Open-2024 триватиме до 28 січня. Торік переможницею змагань стала "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко. Цікаво, що саме вона стане наступною суперницею Цуренко.

Читайте також:

Костюк у надскладному матчі вирвала перемогу на тайбрейку та вийшла до третього кола Australian Open

Повторила особистий рекорд: Цуренко вийшла до третього кола Australian Open-2024

Гучна сенсація: українська тенісистка розбила чинну переможницю Wimbledon на старті Australian Open