Світоліна розгромною перемогою стартувала на Олімпіаді-2024

Еліна легко пройшла до 1/16 фіналу особистого турніру.
Українська тенісистка Еліна Світоліна розгромила японку Моюку Учіджіму на старті одиночного турніру Олімпіади-2024.
В 1/32 фіналу українка розібралася з представницею Японії за два сети – 6:2, 6:1.
Матч тривав 1 годину та 2 хвилини. Еліна двічі подавала навиліт, уникла подвійних помилок і використала 5з 9 брейкпойнтів.
У другому колі Світоліна зіграє проти переможниці протистояння між американкою Джессікою Пегулою та швейцаркою Вікторією Голубич.
Еліна стала першою українською тенісисткою, яка зіграла матч на Олімпійських іграх-2024. Пізніше 28 липня свої стартові поєдинки особистого турніру проведуть Марта Костюк та Даяна Ястремська.
Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Ангеліна Калініна знялася з Олімпіади-2024.
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