Світоліна розгромною перемогою стартувала на Олімпіаді-2024

Українська тенісистка Еліна Світоліна розгромила японку Моюку Учіджіму на старті одиночного турніру Олімпіади-2024.

В 1/32 фіналу українка розібралася з представницею Японії за два сети – 6:2, 6:1.

Матч тривав 1 годину та 2 хвилини. Еліна двічі подавала навиліт, уникла подвійних помилок і використала 5з 9 брейкпойнтів.

У другому колі Світоліна зіграє проти переможниці протистояння між американкою Джессікою Пегулою та швейцаркою Вікторією Голубич.

Еліна стала першою українською тенісисткою, яка зіграла матч на Олімпійських іграх-2024. Пізніше 28 липня свої стартові поєдинки особистого турніру проведуть Марта Костюк та Даяна Ястремська.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Ангеліна Калініна знялася з Олімпіади-2024.

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