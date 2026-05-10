Світоліна розгромною перемогою вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA в Римі

Еліна взяла реванш у американки Гейлі Баптіст за поразку на "тисячнику" в Маямі цього року.

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№10 WTA) вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Римі.

У третьому колі змагань 31-річна українка здобула розгромну перемогу над американкою Гейлі Баптіст (№25 WTA) — 6:1, 6:2.

Таким чином, Еліна взяла реванш у Баптіст за поразку у третьому колі турніру WTA 1000 в Маямі цього року.

Зазначимо, що Світоліна — сьома сіяна на турнірі в Римі, тому вона пропускала перше коло. У другому раунді Еліна впевнено перемогла італійку Ноемі Базілетті (№427 WTA) — 6:1, 6:3.

Наступною суперницею першої ракетки України стане переможниця поєдинку між американкою Медісон Кіз (№19 WTA) та чешкою Ніколою Бартунковою (№94 WTA).

Раніше повідомлялося, що друга ракетка України Марта Костюк знялася з турніру в Римі після завоювання титулу на турнірі WTA 1000 у Мадриді.

У фіналі престижних змагань в іспанській столиці Костюк перемогла нейтральну тенісистку з російським паспортом Мірру Андрєєву.

Для Марти це другий поспіль трофей на турнірах WTA. Перед цим вона здобула титул турніру WTA 250 у французькому Руані, здолавши у фіналі іншу українку Вероніку Подрез.

