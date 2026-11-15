Світоліна розгромною перемогою вийшла до фіналу Підсумкового турніру WTA

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Українська тенісистка Еліна Світоліна (№6 WTA) вийшла до фіналу Підсумкового турніру WTA-2026.

У півфіналі 32-річна уродженка Одеси здобула розгромну перемогу над чешкою Ліндою Носковою (№8 WTA) — 6:2, 6:1.

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Матч тривав 1 годину 5 хвилин. На рахунку Еліни 4 подачі навиліт, 2 подвійні помилки, 5 з 11 реалізованих брейкпойнтів, 10 віннерів та 18 невимушених помилок.

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Це була п'ята очна зустріч тенісисток. Світоліна вдруге в кар'єрі обіграла Носкову.

Огляд матчу

Зазначимо, що Еліна стартувала на турнірі з поразки від безпрапорної росіянки Мірри Андрєєвої (4:6, 0:6), потім здобула вольову перемогу над чешкою Кароліною Муховою (3:6, 6:2, 6:2), а у вирішальному, третьому матчі групового етапу здолала безпрапорну білоруску Аріну Соболенко (6:3, 3:6, 6:1).

Світоліна утретє в кар'єрі зіграє у фіналі Підсумкового турніру WTA. Вона виграла ці змагання 2018 року, а 2019-го — стала фіналісткою.

У фіналі Світоліна знову зіграє проти Андрєєвої, яка в півфіналі перемогла американку Джессіку Пегулу (6:3, 6:4). Матч за трофей відбудеться у неділю, 15 листопада.

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Нагадаємо, що на Підсумковому турнірі Україна вперше була представлена двома тенісистками. Крім Світоліної, тут також грала Марта Костюк, яка на дебютних змаганнях такого рівня зазнала трьох поразок і не вийшла до плейоф.

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