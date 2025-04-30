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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
115
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2 хв

Світоліна розгромною перемогою вийшла до півфіналу турніру в Мадриді

Наступною суперницею Еліни може стати Марта Костюк.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№17 WTA) вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 в Мадриді.

У чвертьфіналі 30-річна українка здобула розгромну перемогу над японкою Моюкою Учідзімою (№56 WTA) – 6:2, 6:1.

Матч тривав 54 хвилини. За проведений на корті час Світоліна виконала 4 подачі навиліт, не припустившись жодної подвійної помилки.

Еліна вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турніру в Мадриді. Досі вона ніколи не заходила на цих змаганнях далі другого раунду.

Крім Учідзіми, на турнірі в іспанській столиці Світоліна також пройшла британку Сонай Картал, Олену Рибакіну з Казахстану та Марію Саккарі з Греції.

Переможна серія Світоліної подовжилася до 11 поєдинків. До чотирьох виграних матчів у Мадриді вона здобула дві перемоги за збірну України у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг, а потім здобула трофей на турнірі WTA 250 у французькому Руані, обігравши там п'ятьох суперниць.

Всі свої останні одинадцять матчів Еліна виграла з рахунком 2:0, тобто не програла жодного сету – 22:0 за партіями. Це її особистий рекорд за кількістю виграних сетів поспіль.

Таким чином, Світоліна наблизилася до повторення особистого рекорду за кількістю виграних матчів поспіль. Найбільш тривалою для українки залишається серія з 12 перемог, яку вона встановила у липні-серпні 2013 року.

У півфіналі Еліна зіграє з переможницею матчу між українкою Мартою Костюк і "нейтральною" першою ракеткою світу білорускою Аріною Соболенко, який відбудеться 30 квітня о 21:00 за київським часом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
115
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