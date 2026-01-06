Світоліна розгромила колишню росіянку на старті турніру в Окленді

Еліна Світоліна / © Associated Press

Реклама

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№13 WTA) успішно стартувала в одиночному розряді турніру WTA 250 в новозеландському Окленді.

У першому колі змагань 31-річна українка перемогла ексросіянку Варвару Грачову (№75 WTA), яка зараз представляє Францію.

Матч тривав 1 годину 17 хвилин і завершився розгромною перемогою Еліни з рахунком 6:3, 6:1.

Реклама

За проведений на корті час Світоліна двічі подала навиліт, зробила дві подвійні помилки та реалізувала 6 з 11 брейкпойнтів.

Еліна провела третє в кар'єрі очне протистояння проти Грачової і втретє її перемогла. Для українки це був перший одиночний матч 2026 року.

У другому колі Світоліна зіграє проти британки Кеті Бултер, яка у своєму поєдинку першого раунду здолала українку Юлію Стародубцеву з рахунком 6:3, 6:3.

Раніше повідомлялося, що Світоліна вибула на старті парного турніру в Окленді, де вона виступала разом з легендарною американкою Вінус Вільямс.