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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Світоліна розібралася з американкою на шляху до чвертьфіналу турніру в Римі

Наступною суперницею Еліни також стане представниця США.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№14 WTA) вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Римі.

В 1/8 фіналу 30-річна українка впевнено обіграла американку Даніель Коллінс (№35 WTA) – 6:4, 6:2.

Матч тривав 1 годину 27 хвилин. Світоліна тричі подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та реалізувала 5 з 12 брейкпойнтів.

За вихід до півфіналу Еліна позмагається з американкою Пейтон Стернс (№42 WTA), яка в 1/8 фіналу перемогла японку Наомі Осаку (№48 WTA) – 6:4, 3:6, 7:6.

Зазначимо, що Світоліна стартувала на турнірі в Римі з другого кола, здобувши перемогу над іспанкою Джессікою Бузас Манейро (№72 WTA). Потім Еліна здолала американку Гейлі Баптист (№90 WTA).

Світоліна водинадцяте виступає на кортах столиці Італії. Вона двічі за кар'єру вигравала трофей у Римі – у 2017 та 2018 роках.

Додамо, що на цих змаганнях Україну також продовжує представляти Марта Костюк (№27 WTA), яка в 1/8 фіналу зійдеться з першою ракеткою світу "нейтральною" білорускою Аріною Соболенко. Матч відбудеться ввечері 12 травня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
150
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