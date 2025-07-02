Світоліна розібралася з білорускою та вийшла до третього кола Wimbledon-2025

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Українська тенісистка Еліна Світоліна (№13 WTA) вийшла до третього кола основної сітки Wimbledon-2025.

У матчі другого раунду 30-річна уродженка Одеси здобула впевнену перемогу над "нейтральною" білорускою Олександрою Саснович (№107 WTA) – 6:2, 6:4.

Зазначимо, що на старті трав'яного мейджора Світоліна обіграла Анну Бондар з Угорщини (№75 WTA).

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Еліна водинадцяте виступає в основі Wimbledon. Її найкращим результатом на цьому турнірі Grand Slam є виходи до півфіналу в 2019 та 2023 роках.

Торік Світоліна зупинилася у чвертьфіналі Wimbledon, програвши Олені Рибакіній з Казахстану.

У третьому колі Еліна зіграє проти бельгійки Елізе Мертенс (№23 WTA).

Нагадаємо, в основній сітці Wimbledon-2025 стартували чотири українки. Марта Костюк вибула вже в першому раунді. Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева розпочали з перемог і 3 липня проведуть поєдинки другого кола.

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