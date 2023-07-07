Світоліна розібралася з уродженкою Москви та вийшла до 1/8 фіналу Wimbledon-2023

Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася до 1/8 фіналу Wimbledon 2023 року.

У матчі третього кола 28-річна уродженка Одеси (№76 WTA) обіграла американку російського походження Софію Кенін (№128 WTA), яка народилася в Москві. Сім'я Софії переїхала до США через кілька місяців після її народження.

Поєдинок тривав одну годину 34 хвилини і завершився з рахунком 7:6 (7:3), 6:2 на користь українки.

Зазначимо, що Світоліна вперше за чотири роки вийшла до 1/8 фіналу Wimbledon. Еліна вдев'яте грає в основній сітці трав'яного мейджора. Її найкращим результатом на цьому турнірі Grand Slam є півфінал 2019 року.

За путівку до чвертьфіналу Світоліна позмагається проти білоруски Вікторії Азаренко, яка через війну в Україні допущена до турніру в нейтральному статусі.

Раніше повідомлялося, що Леся Цуренко вирвала путівку до 1/8 фіналу Wimbledon-2023. Досвідчена українка в надскладному матчі здолала румунку Ану Богдан.

Ще одна українська тенісистка – Марта Костюк – свій матч 1/16 фіналу Вімблдону проти представниці США Медісон Кіз зіграє в суботу, 8 липня.

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