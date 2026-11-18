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Світоліна розкрила суму своїх донатів за час повномасштабної війни з Росією
Тенісистка пожертвувала на підтримку України понад мійльон доларів.
Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка програла у фіналі Підсумкового турніру WTA-2026, розкрила суму своїх донатів за час повномасштабної війни з Росією
В інтерв'ю Reuters перша ракетка України повідомила, що за останні п'ять років пожертувала понад мільйон доларів благодійним фондам, на гуманітарну допомогу та ініціативи власного фонду.
"Минуло вже майже п'ять років. Я завжди підтримувала армію та військових. Вони завжди підтримують мене, дивлячись матчі. У мене багато друзів, які служать країні. Як на мене, все залежить від духу, від духу людей. Я дуже рада, що можу принести людям в Україні трохи щастя. Спорт загалом, а в Україні особливо, справді об'єднує людей заради однієї мети — перемоги", — сказала Світоліна.
Цього сезону 32-річна Світоліна завоювала титули в Окленді та Римі, дійшла до фіналів у Дубаї та на Підсумковому турнірі WTA в Індіан-Веллсі, стала півфіналісткою Australian Open та чвертьфіналісткою Roland Garros. Еліна завершила 2026 рік на шостому місці світового рейтингу.
Раніше повідомлялося, що Світоліна розлучається з чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом.