Еліна Світоліна / © Associated Press

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Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка програла у фіналі Підсумкового турніру WTA-2026, розкрила суму своїх донатів за час повномасштабної війни з Росією

В інтерв'ю Reuters перша ракетка України повідомила, що за останні п'ять років пожертувала понад мільйон доларів благодійним фондам, на гуманітарну допомогу та ініціативи власного фонду.

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"Минуло вже майже п'ять років. Я завжди підтримувала армію та військових. Вони завжди підтримують мене, дивлячись матчі. У мене багато друзів, які служать країні. Як на мене, все залежить від духу, від духу людей. Я дуже рада, що можу принести людям в Україні трохи щастя. Спорт загалом, а в Україні особливо, справді об'єднує людей заради однієї мети — перемоги", — сказала Світоліна.

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Цього сезону 32-річна Світоліна завоювала титули в Окленді та Римі, дійшла до фіналів у Дубаї та на Підсумковому турнірі WTA в Індіан-Веллсі, стала півфіналісткою Australian Open та чвертьфіналісткою Roland Garros. Еліна завершила 2026 рік на шостому місці світового рейтингу.

Раніше повідомлялося, що Світоліна розлучається з чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

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