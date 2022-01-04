Світоліна розпочала 2022 рік поразкою від росіянки на турнірі в Австралії

Світоліна розпочала 2022 рік поразкою від росіянки на турнірі в Австралії

Еліна виграла перший сет, проте поступилася в двох наступних.

Найкраща тенісистка України та 15-та в рейтингу WTA Еліна Світоліна невдало розпочала 2022 рік.

27-річна уродженка Одеси в рамках першого раунду турніру WTA 500 в Аделаїді (Австралія), де була сіяна під восьмим номером, зазнала поразки від представниці Росії Анастасії Гасанової (№130 WTA). Зустріч, яка тривала дві з половиною години, завершилася з рахунком 7:5 , 4:6 , 3:6 .

За цей час Світоліна здійснила п'ять подач "на виліт", припустилася трьох подвійних помилок та виграла п'ять з дев'яти брейків.

Примітно, що очна дуель між Світоліною та Гасановою стала для них першою. Востаннє українка програвала суперниці не з топ-100 більше року тому, коли поступилася Наді Подоросці в 1/4 фіналу Roland Garros-2020.

Із українок в Аделаїді також виступала Катерина Бондаренко, яка зазнала поразки від Люції Бронцетті (Італія) у фіналі кваліфікації;

Турнір в Аделаїді відбудеться від 3-го до 9 січня 2022 року. Змагання стануть підготовкою до першого Великого шолома нового сезону - Australian Open, який запланований на 17-30 січня.

Додамо, нещодавно Світоліна представила своїх нових тренерів.