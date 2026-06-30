Світоліна сенсаційно програла іншій українці на старті Wimbledon-2026

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Перша ракетка України Еліна Світоліна (№8 WTA) не зуміла пробитися до другого кола Wimbledon-2026.

На старті основної сітки трав'яного мейджора Світоліна програла іншій українці Дар'ї Снігур (№77 WTA) — 5:7, 2:6.

Для Дар'ї це третя в кар'єрі перемога над суперницею з топ-10 світового рейтингу.

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У другому раунді Снігур зіграє проти француженки Леолії Жанжан (№132 WTA).

Світоліна вперше від 2018 року вибула в першому раунді Wimbledon. Снігур повторила особистий рекорд на цьому турнірі Grand Slam, вийшовши до другого кола.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Даяна Ястремська відіграла чотири матчболи та вийшла до другого раунду Wimbledon-2026.

Матчі основної сітки Wimbledon-2026 триватимуть від 29 червня до 12 липня. Торік переможницею турніру стала полька Іга Швьонтек, "всуху" обігравши у фіналі американку Аманду Анісімову.

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