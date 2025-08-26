Світоліна сенсаційно вибула в першому раунді US Open-2025

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№15 WTA) не зуміла подолати перше коло основної сітки одиночного розряду US Open-2025.

У своєму стартовому матчі на турнірі 30-річна уродженка Одеси програла Анні Бондар (№97 WTA) з Угорщини – 2:6, 4:6.

Поєдинок тривав 1 годину і 41 хвилину. Світоліна двічі подала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та реалізувала 1 з 9 брейкпойнтів.

Еліна удванадцяте зіграла в основі US Open. Її найкращий результат на цьому турнірі Grand Slam – півфінал 2019 року.

Раніше повідомлялося, що перше коло US Open-2025 не змогли пройти інші двоє українок: Юлія Стародубцева поступилася нейтральній тенісистці з російським паспортом Анні Блінковій, а Даяна Ястремська програла "нейтраьній" росіянці Анастасії Павлюченковій.

Єдиною представницею України в одиночному розряді US Open-2025 залишається Марта Костюк, яка в першому раунді позмагається з британкою Кеті Бултер.

Чинною чемпіонкою US Open є перша ракетка світу "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, яка торік у фіналі обіграла американку Джессіку Пегулу.

Нагадаємо, чемпіонкою жіночого парного розряду US Open-2024 стала українка Людмила Кіченок у дуеті з латвійкою Оленою Остапенко.