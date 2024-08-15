Світоліна слідом за Костюк вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Цинциннаті

Еліна за два сети розібралася з іспанкою Джессікою Бузас Манейро.

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до третього кола турніру WTA 1000 в американському Цинциннаті.

У другому раунді змагань 29-річна уродженка Одеси обіграла іспанку Джессіку Бузас Манейро. Матч тривав 1 годину 9 хвилин і завершився перемогою українки з рахунком 6:4, 6:1.

В 1/8 фіналу Світоліна зіграє з "нейтральною" білорускою Аріною Соболенко, яка в другому колі перемогла італійку Елізабетту Коччаретто (6:3, 6:4).

Раніше до третього кола одиночного розряду змагань в Цинциннаті вийшла перша ракетка України Марта Костюк. Ще дві українки, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна, вибули з цього турніру вже в першому раунді.

У парному розряді Україну представляє Людмила Кіченок, яка разом з латвійкою Оленою Остапенко 15 серпня побореться за вихід до чвертьфіналу.

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