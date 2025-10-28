- Дата публікації
Світоліна стала володаркою престижної нагороди за виступ у складі збірної України
Призові Еліна пожертвувала на підтримку молодих українських тенісистів.
Українська тенісистка Еліна Світоліна стала володаркою престижної нагороди "Heart Award" за підсумками фінального турніру Кубка Біллі Джин Кінг-2025.
Про це повідомив офіційний сайт турніру.
Ця нагорода вручається тенісисткам, які представляли свою країну з винятковою мужністю на корті та продемонстрували видатну відданість команді.
В онлайн-голосуванні українка обійшла італійок Жасмін Паоліні та Елізабетту Коччаретто, а також американку Джессіку Пегулу.
Призові у розмірі 10 тисяч доларів Світоліна пожертвувала Svitolina Foundation на підтримку молодих українських тенісистів.
Варто зазначити, що аналогічну нагороду Еліна виграла за виступ у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.
Нагадаємо, у вересні збірна України зі Світоліною у складі дійшла до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг, де програла Італії. У фіналі італійки перемогли команду США, захистивши свій титул.