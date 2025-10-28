ТСН у соціальних мережах

Проспорт
65
1 хв

Світоліна стала володаркою престижної нагороди за виступ у складі збірної України

Призові Еліна пожертвувала на підтримку молодих українських тенісистів.

Автор публікації
Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / ITF

Українська тенісистка Еліна Світоліна стала володаркою престижної нагороди "Heart Award" за підсумками фінального турніру Кубка Біллі Джин Кінг-2025.

Про це повідомив офіційний сайт турніру.

Ця нагорода вручається тенісисткам, які представляли свою країну з винятковою мужністю на корті та продемонстрували видатну відданість команді.

В онлайн-голосуванні українка обійшла італійок Жасмін Паоліні та Елізабетту Коччаретто, а також американку Джессіку Пегулу.

Призові у розмірі 10 тисяч доларів Світоліна пожертвувала Svitolina Foundation на підтримку молодих українських тенісистів.

Варто зазначити, що аналогічну нагороду Еліна виграла за виступ у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

Нагадаємо, у вересні збірна України зі Світоліною у складі дійшла до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг, де програла Італії. У фіналі італійки перемогли команду США, захистивши свій титул.

