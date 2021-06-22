Світоліна стартувала з важкої перемоги на престижному турнірі: вирішила результат поєдинку на тай-брейку

Матч тривав більше двох годин.
Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна з перемоги стартувала на трав'яному турнірі WTA 500 в Істборні (Велика Британія).
Суперницею п'ятої ракетки планети в поєдинку першого кола стала іспанка Паула Бадоса (33-й номер світового рейтингу). Зустріч вийшла дуже напруженою.
Перший сет залишився за Бадосою. Другу партію розгромно виграла Світоліна. У вирішальному сеті зав'язалася завзята боротьба. Результат протистояння довелося вирішувати на тай-брейку, який краще провела Еліна.
Матч тривав 2 години 20 хвилин.
Істборн. Турнір серії WTA 500. Перше коло
Еліна Світоліна (Україна) - Паула Бадоса (Іспанія) - 2:1 (4:6, 6:1, 7:6 (7:1))
- У наступному колі Світоліна зіграє з Оленою Рибакіною з Казахстану (21-й номер світового рейтингу).
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, на Олімпіаді в Токіо Світоліна представлятиме Україну разом з Мартою Костюк.