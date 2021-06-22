Світоліна стартувала з важкої перемоги на престижному турнірі: вирішила результат поєдинку на тай-брейку

Матч тривав більше двох годин.

Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна з перемоги стартувала на трав'яному турнірі WTA 500 в Істборні (Велика Британія).

Суперницею п'ятої ракетки планети в поєдинку першого кола стала іспанка Паула Бадоса (33-й номер світового рейтингу). Зустріч вийшла дуже напруженою.

Перший сет залишився за Бадосою. Другу партію розгромно виграла Світоліна. У вирішальному сеті зав'язалася завзята боротьба. Результат протистояння довелося вирішувати на тай-брейку, який краще провела Еліна.

Матч тривав 2 години 20 хвилин.

Істборн. Турнір серії WTA 500. Перше коло

Еліна Світоліна (Україна) - Паула Бадоса (Іспанія) - 2:1 (4:6, 6:1, 7:6 (7:1))

У наступному колі Світоліна зіграє з Оленою Рибакіною з Казахстану (21-й номер світового рейтингу).

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, на Олімпіаді в Токіо Світоліна представлятиме Україну разом з Мартою Костюк.

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