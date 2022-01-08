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Світоліна та інші троє українок дізналися суперниць на останньому турнірі перед Australian Open

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Світоліна та інші троє українок дізналися суперниць на останньому турнірі перед Australian Open

Associated Press

Еліна зіграє на другому поспіль турнірі в Аделаїді.

Чотири українські тенісистки виступлять на турнірі WTA 250 в Аделаїді. Ці змагання стануть останніми перед першим Великим шоломом нового сезону - Australian Open-2022.

Троє наших спортсменок потрапили до основної сітки: Еліна Світоліна (№15 WTA), Марта Костюк (№50 WTA) та Ангеліна Калініна (№ 52 WTA). А Даяна Ястремська (№ 99 WTA) вступить у боротьбу з кваліфікації.

Перша ракетка України Світоліна в стартовому колі зустрінеться з американкою Медісон Кіз (№56 WTA). Костюк у першому раунді зіграє проти американки Шелбі Роджерс (№40 WTA). Калініна розпочне турнір поєдинком з росіянкою Веронікою Кудерметовою (№31 WTA). Ястремська у кваліфікації протистоятиме Йоанне Цугер із Швейцарії (№289 WTA).

  • Турнір в австралійській Аделаїді запланований на 9-15 січня. 
  • Australian Open-2022 триватиме в Мельбурні від 17-го до 30 січня.

Додамо, що Світоліна виступить на другому поспіль турнірі в Аделаїді. На перших змаганнях у 2022 році Еліна в першому ж матчі програла представниці Росії Анастасії Гасановій (№130 WTA).

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