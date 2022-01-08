Світоліна та інші троє українок дізналися суперниць на останньому турнірі перед Australian Open

Світоліна та інші троє українок дізналися суперниць на останньому турнірі перед Australian Open

Еліна зіграє на другому поспіль турнірі в Аделаїді.

Чотири українські тенісистки виступлять на турнірі WTA 250 в Аделаїді. Ці змагання стануть останніми перед першим Великим шоломом нового сезону - Australian Open-2022.

Троє наших спортсменок потрапили до основної сітки: Еліна Світоліна (№15 WTA), Марта Костюк (№50 WTA) та Ангеліна Калініна (№ 52 WTA). А Даяна Ястремська (№ 99 WTA) вступить у боротьбу з кваліфікації.

Перша ракетка України Світоліна в стартовому колі зустрінеться з американкою Медісон Кіз (№56 WTA). Костюк у першому раунді зіграє проти американки Шелбі Роджерс (№40 WTA). Калініна розпочне турнір поєдинком з росіянкою Веронікою Кудерметовою (№31 WTA). Ястремська у кваліфікації протистоятиме Йоанне Цугер із Швейцарії (№289 WTA).

Турнір в австралійській Аделаїді запланований на 9-15 січня.

Australian Open-2022 триватиме в Мельбурні від 17-го до 30 січня.

Додамо, що Світоліна виступить на другому поспіль турнірі в Аделаїді. На перших змаганнях у 2022 році Еліна в першому ж матчі програла представниці Росії Анастасії Гасановій (№130 WTA).

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