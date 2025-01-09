Світоліна та інші українки дізналися суперниць на старті Australian Open-2025

Основна сітка Відкритого чемпіонату Австралії триватиме від 12 до 26 січня.

Відбулося жеребкування основної сітки Australian Open-2025, де зіграють шість українських тенісисток.

В основі Відкритого чемпіонату Австралії нашу країну представлятимуть Марта Костюк, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур, яка зуміла подолати три раунди кваліфікації.

Найрейтинговішу суперницю в першому колі мейджора отримала Снігур. Вона зіграє проти 10-ї сіяної, американки Даніель Коллінз.

Суперниці українок у першому раунді Australian Open-2025

Марта Костюк (Україна) – Нао Хібіно (Японія)

Еліна Світоліна (Україна) – Сорана Кирстя Румунія)

Даяна Ястремська (Україна) – Маяр Шериф (Єгипет)

Ангеліна Калініна (Україна) – Онс Жабер (Туніс)

Юлія Стародубцева (Україна) – Лейла Фернандес (Канада)

Дар'я Снігур (Україна) – Даніель Коллінз (США)

Матчі основної сітки Australian Open-2025 триватимуть від 12 до 26 січня. Чинною чемпіонкою турніру є білоруска Аріна Соболенко, яка виступає в нейтральному статусі через повномасштабну війну російських окупантів проти України.

Нагадаємо, в одиночному турнірі Australian Open-2024 найкращий результат серед українських тенісисток показала Даяна Ястремська, яка дійшла до півфіналу, де програла китаянці Чжен Ціньвень.

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