ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
17
Час на прочитання
1 хв

Світоліна та інші українки дізналися суперниць на старті US Open-2025

Основна сітка Відкритого чемпіонату США триватиме від 24 серпня до 7 вересня.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українські тенісистки Еліна Світоліна, Марта КостюкДаяна Ястремська та Юлія Стародубцева дізналися імена суперниць, з якими зіграють у першому колі основної сітки одиночного розряду US Open-2025.

Світоліна (WTA №13) зустрінеться з угоркою Анною Бондар (WTA №96).

Костюк (WTA №29) зіграє з британкою Кеті Бултер (WTA №48).

Ястремська (WTA №32) позмагається з нейтральною тенісисткою з російським паспортом Анастасією Павлюченковою (WTA №44).

Стародубцева (WTA №66) побореться з нейтральною тенісисткою з російським паспортом Анною Блінковою (WTA №78).

Основна сітка Відкритого чемпіонату США триватиме від 24 серпня до 7 вересня.

Чинною чемпіонкою US Open є перша ракетка світу "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, яка торік у фіналі обіграла американку Джессіку Пегулу.

Нагадаємо, чемпіонкою жіночого парного розряду US Open-2024 стала українка Людмила Кіченок у дуеті з латвійкою Оленою Остапенко.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie