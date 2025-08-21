- Дата публікації
Світоліна та інші українки дізналися суперниць на старті US Open-2025
Основна сітка Відкритого чемпіонату США триватиме від 24 серпня до 7 вересня.
Українські тенісистки Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева дізналися імена суперниць, з якими зіграють у першому колі основної сітки одиночного розряду US Open-2025.
Світоліна (WTA №13) зустрінеться з угоркою Анною Бондар (WTA №96).
Костюк (WTA №29) зіграє з британкою Кеті Бултер (WTA №48).
Ястремська (WTA №32) позмагається з нейтральною тенісисткою з російським паспортом Анастасією Павлюченковою (WTA №44).
Стародубцева (WTA №66) побореться з нейтральною тенісисткою з російським паспортом Анною Блінковою (WTA №78).
Чинною чемпіонкою US Open є перша ракетка світу "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, яка торік у фіналі обіграла американку Джессіку Пегулу.
Нагадаємо, чемпіонкою жіночого парного розряду US Open-2024 стала українка Людмила Кіченок у дуеті з латвійкою Оленою Остапенко.