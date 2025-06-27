Світоліна та інші українки дізналися суперниць у першому колі Wimbledon-2025

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Визначилися суперниці українських тенісисток у першому колі основної сітки Wimbledon-2025.

В основі трав'яного мейджора Україну представлять чотири тенісистки: Еліна Світоліна (WTA №14), Марта Костюк (WTA №26), Даяна Ястремська (WTA №42) і Юлія Стародубцева (WTA №67).

Світоліна в першому раунді зіграє проти Анни Бондар (Угорщина, WTA №75).

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Костюк на старті Вімблдонського турніру зустрінеться з кваліфаєркою Веронікою Ер'явець (Словенія, WTA №171).

Ястремська у першому раунді вийде на корт проти другої ракетки світу американки Корі Гауфф.

Стародубцева розпочне виступи на турнірі Grand Slam поєдинком з володаркою wild card британкою Франческою Джонс (WTA №125).

Зазначимо, що Україна могла отримати й більше представництво у жіночому одиночному розряді Wimbledon-2025, але Дар'я Снігур та Олександра Олійникова не зуміли подолати кваліфікацію, а Ангеліна Калініна знялася з турніру до його початку.

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Матчі основної сітки Wimbledon-2025 відбудуться від 30 червня до 13 липня.

Чинною чемпіонкою Вімблдонського турніру є чешка Барбора Крейчикова, яка торік у фіналі перемогла італійку Жасмін Паоліні.

Найкращий результат серед українок на Wimbledon-2024 показала Світоліна, яка зупинилися у чвертьфіналі, програвши Олені Рибакіній з Казахстану.