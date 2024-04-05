Світоліна та Калініна синхронно не змогли пробитися до чвертьфіналу турніру в Чарльстоні

Еліна поступилася Елізе Мертенс, а Ангеліна не впоралася з Дар'єю Касаткіною.

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна програли свої матчі третього раунду на турнірі WTA 500 у Чарльстоні (США).

Світоліна зазнала поразки від бельгійки Елізе Мертенс, а Калініна поступилася "нейтральній" росіянці Дар'ї Касаткіній, яка публічно засудила війну РФ проти України.

Матч Світоліної та Мертенс тривав 1 годину 7 хвилин і завершився поразкою Еліни з рахунком 4:6, 1:6.

Калініна і Касаткіна провели на корті 1 годину 25 хвилин. Ангеліна програла з рахунком 1:6, 4:6.

Таким чином, всі українки вибули з одиночного розряду змагань у Чарльстоні. Раніше друге коло не змогли подолати Даяна Ястремська та Леся Цуренко.

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