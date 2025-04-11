Світоліна та Костюк принесли збірній України перемогу над Польщею у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Жіноча збірна України з тенісу перемогла Польщу в матчевому протистоянні кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

У першому поєдинку ігрового дня Марта Костюк (WTA 25) обіграла Катажину Каву (WTA 156) з рахунком 6:1, 6:2.

Далі на корт вийшли Еліна Світоліна (WTA 18) та перемогла Майю Хвалінську (WTA 121) з рахунком 7:6, 6:3.

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Таким чином, українки достроково виграли матчеву дуель проти Польщі. Третій матч – парний – уже не матиме турнірного значення.

У суботу, 12 квітня, збірна України проведе матчеву зустріч зі Швейцарією, яка днем раніше поступилася Польщі (0:3).

До фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг вийде лише переможець групи з трьох збірних. Матчі відбуваються в польському місті Радом на закритому ґрунтовому корті.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу двічі в історії грала у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг: 2010-го та 2012-го. Тоді до світової групи виходили вісім команд, які грали матчі на виліт. Українки вибували одразу в першому раунді.