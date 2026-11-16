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Світоліна та Костюк — у топ-10: оновлений рейтинг WTA після Підсумкового турніру
Дві українські тенісистки завершили 2026 рік у першій десятці світового рейтингу.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг найкращих тенісисток світу за підсумками Підсумкового турніру.
Одразу дві українські тенісистки завершили 2026 рік у топ-10 світового рейтингу: Еліна Світоліна зберегла шосте місце, а Марта Костюк залишилася на десятій позиції.
Світоліна на Підсумковому турнірі WTA-2026 в американському Індіан-Веллсі дійшла до фіналу, де програла безпрапорній росіянці Міррі Андрєєвій. Тоді як Костюк програла всі три матчі групового етапу, не зумівши вийти до півфіналу.
Статус першої ракеткою планети зберегла Олена Рибакіна з Казахстану, яку через проблеми зі здоров'ям на Підсумковому турнірі WTA замінила Костюк. Андрєєва після здобуття титулу піднялася на друге місце, а інша безпрапорна тенісистка — білоруска Аріна Соболенко — опстилася на третю позицію.
Оновлений рейтинг WTA
1. Олена Рибакіна (Казахстан) — 8099 очок
2. Мірра Андрєєва — 7806 (+1 позиція)
3. Аріна Соболенко — 6685 (-1)
4. Корі Гауфф (США) — 6163
5. Джессіка Пегула (США) — 6160
6. Еліна Світоліна (Україна) — 5921
7. Лінда Носкова (Чехія) — 4743
8. Кароліна Мухова (Україна) — 4665
9. Іга Швьонтек (Польща) — 4188
10. Марта Костюк (Україна) — 3910
...
42. Дар'я Снігур (Україна) — 1223
55. Юлія Стародубцева (Україна) — 1090
56. Ангеліна Калініна (Україна) — 1087
70. Олександра Олійникова (Україна) — 957
103. Даяна Ястремська (Україна) — 770
120. Вероніка Подрез (Україна) — 654
167. Анастасія Соболєва (Україна) — 454
Раніше стало відомо, скільки грошей заробили Світоліна та Костюк на Підсумковому турнірі WTA.