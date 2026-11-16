ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
248
Час на прочитання
1 хв

Світоліна та Костюк — у топ-10: оновлений рейтинг WTA після Підсумкового турніру

Дві українські тенісистки завершили 2026 рік у першій десятці світового рейтингу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг найкращих тенісисток світу за підсумками Підсумкового турніру.

Одразу дві українські тенісистки завершили 2026 рік у топ-10 світового рейтингу: Еліна Світоліна зберегла шосте місце, а Марта Костюк залишилася на десятій позиції.

Світоліна на Підсумковому турнірі WTA-2026 в американському Індіан-Веллсі дійшла до фіналу, де програла безпрапорній росіянці Міррі Андрєєвій. Тоді як Костюк програла всі три матчі групового етапу, не зумівши вийти до півфіналу.

Статус першої ракеткою планети зберегла Олена Рибакіна з Казахстану, яку через проблеми зі здоров'ям на Підсумковому турнірі WTA замінила Костюк. Андрєєва після здобуття титулу піднялася на друге місце, а інша безпрапорна тенісистка — білоруска Аріна Соболенко — опстилася на третю позицію.

Оновлений рейтинг WTA

1. Олена Рибакіна (Казахстан) — 8099 очок

2. Мірра Андрєєва — 7806 (+1 позиція)

3. Аріна Соболенко — 6685 (-1)

4. Корі Гауфф (США) — 6163

5. Джессіка Пегула (США) — 6160

6. Еліна Світоліна (Україна) — 5921

7. Лінда Носкова (Чехія) — 4743

8. Кароліна Мухова (Україна) — 4665

9. Іга Швьонтек (Польща) — 4188

10. Марта Костюк (Україна) — 3910

...

42. Дар'я Снігур (Україна) — 1223

55. Юлія Стародубцева (Україна) — 1090

56. Ангеліна Калініна (Україна) — 1087

70. Олександра Олійникова (Україна) — 957

103. Даяна Ястремська (Україна) — 770

120. Вероніка Подрез (Україна) — 654

167. Анастасія Соболєва (Україна) — 454

Раніше стало відомо, скільки грошей заробили Світоліна та Костюк на Підсумковому турнірі WTA.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie