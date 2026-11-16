Світоліна та Костюк — у топ-10: оновлений рейтинг WTA після Підсумкового турніру

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг найкращих тенісисток світу за підсумками Підсумкового турніру.

Одразу дві українські тенісистки завершили 2026 рік у топ-10 світового рейтингу: Еліна Світоліна зберегла шосте місце, а Марта Костюк залишилася на десятій позиції.

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Світоліна на Підсумковому турнірі WTA-2026 в американському Індіан-Веллсі дійшла до фіналу, де програла безпрапорній росіянці Міррі Андрєєвій. Тоді як Костюк програла всі три матчі групового етапу, не зумівши вийти до півфіналу.

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Статус першої ракеткою планети зберегла Олена Рибакіна з Казахстану, яку через проблеми зі здоров'ям на Підсумковому турнірі WTA замінила Костюк. Андрєєва після здобуття титулу піднялася на друге місце, а інша безпрапорна тенісистка — білоруска Аріна Соболенко — опстилася на третю позицію.

Оновлений рейтинг WTA

1. Олена Рибакіна (Казахстан) — 8099 очок

2. Мірра Андрєєва — 7806 (+1 позиція)

3. Аріна Соболенко — 6685 (-1)

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4. Корі Гауфф (США) — 6163

5. Джессіка Пегула (США) — 6160

6. Еліна Світоліна (Україна) — 5921

7. Лінда Носкова (Чехія) — 4743

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8. Кароліна Мухова (Україна) — 4665

9. Іга Швьонтек (Польща) — 4188

10. Марта Костюк (Україна) — 3910

...

42. Дар'я Снігур (Україна) — 1223

55. Юлія Стародубцева (Україна) — 1090

56. Ангеліна Калініна (Україна) — 1087

70. Олександра Олійникова (Україна) — 957

103. Даяна Ястремська (Україна) — 770

120. Вероніка Подрез (Україна) — 654

167. Анастасія Соболєва (Україна) — 454

Раніше стало відомо, скільки грошей заробили Світоліна та Костюк на Підсумковому турнірі WTA.

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