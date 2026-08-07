Світоліна та Костюк вийшли до 1/8 фіналу престижного турніру в Торонто

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк вийшли до 1/8 фіналу престижного турніру WTA 1000 у Торонто (Канада).

У третьому колі змагань Еліна розгромила ексросіянку Анастасію Потапову, яка від 2026 року представляє Австрію. Матч завершився перемогою українки з рахунком 6:1, 6:1.

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Світоліна отримала дев'ятий номер посіву на турнірі та пропускала перший раунд. У матчі другого кола українка здобула вольову перемогу над іспанкою Джессікою Боусас Манейро. В 1/8 фіналу Еліна позмагається з американкою Амандою Анісімовою.

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Костюк у третьому колі змагань перемогла американку Медісон Кіз (6:3, 6:1).

Марта також стартувала на змаганнях з другого раунду в статусі десятої сіяної тенісистки та здобула перемогу над представницею Канади Кетрін Себов. За путівку до чвертьфіналу Костюк побореться з полькою Ігою Швьонтек.

Цього сезоні 31-річна Світоліна завоювала титули в Окленді та Римі, дійшла до півфіналів у Дубаї, Індіан-Веллсі, Штутгарті та на Australian Open.

24-річна Костюк проводить найуспішніший сезон у своїй кар'єрі, вигравши турніри в Руані та Мадриді, а також вийшовши до півфіналу Roland Garros і Вімблдону.

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