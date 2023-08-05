Світоліна та Костюк не зуміли вийти до півфіналу турніру WTA у Вашингтоні

Обидві українки програли свої матчі 1/4 фіналу.
Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк не змогли пробитися до півфіналу турніру WTA 500 у Вашингтоні.
В 1/4 фіналу Світоліна поступилася лідерці посіву, четвертій ракетці світу Джессіці Пегулі (США).
Матч тривав 2 години 9 хвилин та завершився з рахунком 4:6, 6:3, 6:4 на користь американки.
За весь поєдинок Еліна 4 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та використала один із 7 брейкпойнтів.
Додамо, що раніше на турнірі у Вашингтоні Світоліна обіграла двох поспіль тенісисток із країн-агресорок – експершу ракетку світу з Білорусі Вікторію Азаренко та росіянку Дар'ю Касаткіну, які виступали в нейтральному статусі.
Своєю чергою, Костюк у матчі за вихід до півфіналу програла чинній чемпіонці турніру – росіянці Людмілі Самсоновій
Матч тривав 1 годину 30 хвилин та завершився перемогою спортсменки з держави-терористки з рахунком 6:4, 6:2.
Протягом зустрічі Костюк двічі подала навиліт, припустилася 7 подвійних помилок та використала 2 з 3 брейкпойнтів.
Зазначимо, що до цього на змаганнях у Вашингтоні Марта здійснила камбек і перемогла чемпіонку US Open-2019 Б'янку Андреєску з Канади, а також впевнено обіграла шосту ракетку світу француженку Каролін Гарсію.
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