Світоліна та Костюк пробилися до другого кола Australian Open-2025

Раніше в першому колі вибула Юлія Стародубцева.

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк успішно стартували на Australian Open-2025, подолавши перше коло основної сітки змагань.

Світоліна за два сети обіграла румунку Сорану Кирстю з рахунком 6:4, 6:4. Матч тривав 1 годину та 33 хвилини.

Костюк здобула вольову перемогу над японкою Нао Хібіно – 3:6, 6:3, 6:1. Поєдинок тривав 1 годину та 45 хвилин.

Наступною суперницею Світоліної стане американка Керолайн Доулгайд, яка в першому колі обіграла чешку Сару Бейлек з рахунком 7:6, 6:2.

Наступною суперницею Костюк стане німкеня Юле Німайєр, яка в першому раунді розбила представницю Польщі Майю Хвалінську (6:0, 6:1).

Зазначимо, що раніше Відкритий чемпіонат Австралії залишила українка Юлія Стародубцева. У першому колі вона програла Лейлі Фернандес з Канади (5:7, 4:6).

Пізніше свої матчі першого раунду Australian Open проведуть ще три представниці України – Дар'я Снігур, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.

Матчі основної сітки Australian Open-2025 триватимуть від 12 до 26 січня. Чинною чемпіонкою турніру є білоруска Аріна Соболенко, яка виступає в нейтральному статусі через повномасштабну війну російських окупантів проти України.

Нагадаємо, в одиночному турнірі Australian Open-2024 найкращий результат серед українських тенісисток показала Ястремська, яка дійшла до півфіналу, де програла китаянці Чжен Ціньвень.

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